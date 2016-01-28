مسؤول سعودي: مفاوضات مع تركيا للربط الكهربائي

قال وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء السعودية، الدكتور صالح العواجي، إن المملكة تجري حالياً محادثات مع تركيا للربط الكهربائي وتصدير الطاقة الكهربائية إلى الأسواق الأوروبية، وبيعها بالأسعار العالمية، ولاسيما في فصل الشتاء التي تتوافر فيه 50% من الطاقة.

وأوضح العواجي أن هنالك مناقشات مع تركيا، ويقوم فريق مشترك بدرس الخيارات المتاحة للمضي قدماً في هذا المشروع، بحسب صحيفة "الحياة".

وأضاف "نهدف إلى تصدير الكهرباء في الشتاء، إذ 50% من القدرات تكون متاحة، وهو وقت مطلوب في أوروبا، ويحتاجون للطاقة، كما يدخل ذلك ضمن تنويع مصادر الدخل للمملكة وبيع الطاقة بالأسعار العالمية".

العواجي كشف أيضاً أن الربط الكهربائي مع مصر سيتم قبل منتصف العام 2016، الأمر الذي سيجعل سوق الكهرباء نشطة، بحسب تعبيره.

وكشف وكيل وزارة المياه والكهرباء أن حجم الفرص الاستثمارية المتوقعة في قطاعي المياه والكهرباء خلال الأعوام العشرة المقبلة تقدر بـ800 مليار ريال، منها 500 مليار ريال تمويل لمشاريع الكهرباء.