المشاريع الصناعية تتلقى 155 قرضا بـ11 مليار ريال في عام

أكد المدير العام لصندوق التنمية الصناعية في السعودية، عبدالكريم النافع، أن الصندوق حقق أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال العام الماضي من حيث قيمة القروض المعتمدة والمصروفة والمسددة، وبلغ عدد القروض للعام 2015، 155 قرضاً بإجمالي اعتمادات 11,43 مليار ريال، ما شكل زيادة نسبتها 7% عن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي الذي سبق، وارتفاعاً في قيمتها بنسبة 94%.

وأوضح أن هذه الأرقام تعد الأعلى من حيث قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه في 1394هـ، بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم".

وكشف النافع أن القروض المعتمدة ساهمت في إنشاء 135 مشروعاً صناعياً جديداً، وتوسعة 20 مشروعاً صناعياً قائماً، وبلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين 4653 مليون ريال بزيادة 4% عمّا تم تسديده في العام المالي الماضي، مؤكداً أنها مثلت أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق.

وأفاد أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه في العام 1394هـ وحتى نهاية العام المالي المنصرم، بلغت 3924 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 129.4 مليار ريال، قدمت للمساهمة في إنشاء 2852 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع مناطق المملكة.

وأوضح أن قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق بلغت 88,4 مليار ريال وقيمة المبالغ المسددة 54,9 مليار ريال، حتى نهاية العام المالي 1436/1437هـ (2015م).