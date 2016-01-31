أميركا: تباطؤ الاقتصاد بلغ معدل 0.7% سنوياً

قال مكتب الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي"، إن النمو الاقتصاد الأميركي تباطأ بنهاية العام 2015م خلال الفترة الماضية بنسبة بلغت 0.7 في المئة سنويا، إلا أن معدلات التوظيف زادت.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن أحد أسباب التباطؤ هو انخفاض انفاق المستهلكين حيث تواصل انخفاض الاستثمار في قطاع الطاقة، مع وصول الانفاق على الاستكشاف وحفر الآبار ومعدات استخراج البترول إلى 38.7 في المئة وهو أقل قليلا من الانخفاض الكبير الذي حدث في الربع الثالث من العام الماضي والذي بلغ 47 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واضافت انه بشكل عام انخفض معدل الاستثمار في قطاع الطاقة بنسبة 35 في المئة خلال عام 2015 وهو أكبر انخفاض يشهده القطاع منذ عام 1986.

وقالت وزارة التجارة ان الاقتصاد الأميركي نما بمعدل 2.4 في المئة خلال عام 2015، ومن المتوقع أن يستعيد الاقتصاد زخمه وأن يحقق نتائج مماثلة العام الحالي 2016.