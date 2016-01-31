مصر تبدأ غدا تحصيل رسوم الواردات بعد زيادتها

تبدأ الحكومة المصرية صباح الاثنين، تحصيل الرسوم الجمركية الجديدة بعد الزيادة التي أقرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أخيراً.

كان الرئيس المصري قد أصدر قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية، ليرفع بذلك الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات وسط أزمة في العملة الصعبة.

وصدر القرار بتاريخ 26 يناير الذي نشر بالجريدة الرسمية أمس الأحد، ومن المقرر أن يبدأ العمل بالزيادات الجديدة اعتبارا من اليوم الاثنين.

ويشمل القرار الذي نشر اليوم مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات رفعت مصر الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40%.

وأظهرت قائمة الواردات التي نشرتها الجريدة الرسمية أن عددا كبيرا من الواردات زادت الرسوم عليها من مستويات مختلفة تبدأ من 5% لتصل إلى 40%.