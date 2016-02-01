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الصناعات التحويلية بالصين تسجل سادس شهر من الانكماش

المصدر: بكين - رويترز
المؤشر الرسمي لمديري المشتريات سجل 49.4 في يناير
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أظهر مسح رسمي، اليوم الاثنين، أن النشاط في قطاع الصناعات التحويلية الصيني انكمش أكثر من المتوقع في يناير، متخلفا عن توقعات السوق وجاء أضعف من الشهر الماضي.

وسجل المؤشر الرسمي لمديري المشتريات 49.4 في يناير، مقابل 49.7 في الشهر الماضي، أي أقل من حد الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.

وكان محللون قامت رويترز باستطلاع آرائهم قد توقعوا تسجيل 49.6 مشيرين إلى سادس شهر على التوالي من الانكماش.

وتباطأ النمو الاقتصادي الصيني إلى 6.9% في 2015، وهي أبطأ وتيرة منذ 25 عاما، مما زاد من الضغوط على صناع السياسة الذين يواجهون صعوبة بالفعل في استعادة ثقة المستثمرين بعد تجدد الهبوط في بورصات الأوراق المالية واليوان.

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