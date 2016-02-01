بدء تطبيق المرحلة العاشرة من "حماية الأجور" بالسعودية

تبدأ وزارة العمل السعودية، اليوم الاثنين، التطبيق الإلزامي لبرنامج "حماية الأجور" في مرحلته العاشرة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 80 عاملاً فأكثر، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 4.087 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 362.949 عاملا.

وأكدت وزارة العمل في بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، أنها ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مضيفةً أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمـنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج، وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل. وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.

ودعت وزارة العمل، المنشآت إلى المسارعة برفع ملف الأجور للعاملين من خلال حساب المنشأة في الخدمات الالكترونية لوزارة العمل.

ومعلوم أن برنامج "حماية الأجور" يعتبر أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، كما يقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية، ويساهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).

ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والإطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.