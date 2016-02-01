تسهيلات لاستخدام الجنيه والروبل بتعاملات مصر وروسيا

بدأت اللجنة الحكومية المصرية الروسية اجتماعاتها أمس بالقاهرة، وناقشت اللجنة برتوكولا جديدا، يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وروسيا في العديد من المجالات، ويتضمن بنود البرتوكول إنشاء لجنة بنكية مشتركة تضع تسهيلات لاستخدام الجنية والروبل في التعاملات التجارية بين البلدين بدلاً من الدولار.

ومن جانبه أعلن شامل أورلوف، رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي، في تصريحات صحافية الاثنين، أن اللجنة تبحث عدة اقتراحات من بينها تشكيل لجنة مشتركة للحجر الصحي، تعمل على تذليل العقبات أمام تصدير الخضراوات والفاكهة المصرية لروسيا، وإقامة منطقة صناعية روسية في مصر بمنطقة قناة السويس، ولجنة ثالثة مختصة بالصناعات الدوائية.

يذكر أن وفدا من 100 شركة روسية يزور مصر حاليا لبحث التعاون مع نظرائهم المصريين بجانب محافظ البنك المركزي الروسي.

وشدد أورلوف على ضرورة العمل لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، ما يسهم في دفع رجال الأعمال الروس لدخول السوق المصري، موضحا أن النظام السياسي في روسيا لا يتدخل في الأعمال ولهذا نرى بطئا في دخول استثمارات روسية في مصر فضلا عن أن الاقتصاد الروسي يواجه حاليًا صعوبات بسبب انخفاض أسعار النفط في العالم والعقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

وطالب الحكومتين المصرية والروسية بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة ومنح تسهيلات من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة الأعمال بين البلدين، معربا عن تفاؤله بقرب عودة السائحين الروس الذين يعشقون زيارة المنتجعات السياحية في مصر.