مستوردو مصر يعلنون رفض قرارات الجمارك وتقييد الاستيراد

شنت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، حرباً موسعة على قرارات الحكومة المصرية الجديدة التي تقيد الاستيراد.

ويجتمع أعضاء الغرفة في الوقت الحالي لدراسة تداعيات القرار على كافة القطاعات التجارية، ودراسة كيفية الرد على الحكومة والمطالب التي سيتمر رفعها عقب الاجتماع مباشرة.

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، إن قرارات تقييد الاستيراد سوف تؤثر على 4 قطاعات مهمة، تتمثل في حركة التجارة الخارجية والاستيراد والتصدير وعلى أسعار السلع والخدمات، كما سيكون لها تأثير سلبي على سوق الصرف بمصر.

ومن المقرر أن يلتقي أكثر من ألف تاجر ومستورد خلال الاجتماع الذي تنظمه الغرفة التجارية بالقاهرة في الوقت الحالي، خاصة أن القرارات الجديدة تشمل نحو 23 مجموعة من المنتجات الغذائية، وتضر بمئات الآلاف من المستوردين.

وأوضح شيحة في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن القرارات الجديدة بالتأكيد غير مدروسة وسيكون لها العديد من التداعيات السلبية، خاصة على صعيد الأسعار التي سوف تسجل ارتفاعات قياسية رغم اتجاه الحكومة ومطالبتها للتجار بالعمل على خفض الأسعار.

وفي وقت سابق أعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة، أن قرارات تقييد الاستيراد سوف تدفع إلى خروج أكثر من 850 ألف مستورد وتاجر من السوق، كما أنه سيؤدي إلى فقدان نحو عشرين مليون عامل لوظائفهم من محدودي الدخل.

كانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت بداية الشهر الماضي، قرار وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.

وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.

ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.

وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضاً مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.