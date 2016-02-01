"الحقيـل" رئيسا للاتحاد العالمي للمواصلات بالمنطقة

أعلن آلان فلاوش الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة في بروكسل اختيار المهندس خالد عبدالله الحقيل لرئاسة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (UITP-MENA ).

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العالمي يحمل على عاتقه رؤية شاملة لتحسين جودة ورفاهية الحياة من خلال دعم وتعزيز حلول النقل المستدام في المناطق الحضرية عبر التطوير المستمر لكافة مكوناتها، حيث تم تأسيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP) في عام 1885م، وهي الشبكة العالمية الوحيدة التي تجمع بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالمواصلات العامة والتي تشمل عضوية أكثر من 1600 جهة من الهيئات الحكومية والمصنعين والمشغلين ومطوري أنظمة النقل الذكي من 96 دولة.

وتأسس قطاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منتصف التسعينيات من القرن الماضي ويعد من أهم القطاعات العشرة للاتحاد حول العالم، وهو يمتد من مملكة المغرب في شمال غربي إفريقيا مروراً بأهم مناطقه في دول الخليج العربي ووصولاً إلى إيران في جنوب غربي آسيا، وينظم قطاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من الأنشطة والفعاليات، كما يُعنى مكتب القطاع بتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجالات النقل العام وذلك من خلال مركز التميز لوسائط النقل العام والذي تم تأسيسه عام 2011 بالتعاون بين الاتحاد الدولي للمواصلات العامة وهيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي.

ويمثل تعيين المهندس "الحقيل" رئيساً للاتحاد العالمي للمواصلات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمرا هاما تزامناً مع ما توليه حالياً المملكة العربية السعودية من اهتمام بالغ بتأسيس وتطوير منظومة النقل العام في المملكة، وذلك عبر تنظيم وتشغيل إدارة ونقل الحشود في الحج وعبر المشاريع العملاقة التي تتم مراحلها حالياً لبناء أنظمة نقل متكاملة في المدن الرئيسية مثل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجــدة والدمام وغيرها من المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

ويشغل "الحقيل" منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، ورئيساً لكل من مجلس إدارة الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة، ومجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل (سيتكو)، بجانب عضويته في مجلس إدارة هيئة النقل العام بالمملكة التي أنشأت وبدأت أعمالها مؤخراً.