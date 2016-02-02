الدول العربية قلصت إنفاقها إلى 885 مليار دولار في 2014

أظهر تقرير لصندوق النقد العربي أن أداء الاقتصادات العربية تأثر خلال العام 2014 بمجموعة من العوامل، تمثلت في التطورات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية، إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية في ظل تواصل انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتراجع أو استقرار إنتاجه في عدد من الدول المصدّرة له.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن التقرير الذي تناول التطورات الاقتصادية في دول المنطقة، أن الأوضاع المالية تأثرت لناحية الإيرادات والنفقات بالظروف الداخلية التي شهدها عدد من الدول العربية خلال العام، وما تبعها من انعكاسات على الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وما أفرزته من تحديات في ظل ارتفاع الكلفة الاقتصادية والمالية للمتطلبات الأمنية، وعلى ضوء ذلك انخفض إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية بنسبة 6.2% ليصل إلى نحو 952.6 مليار دولار في 2014، ما يمثل نحو 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير أيضاً إلى انخفاض إجمالي الإنفاق العام في الدول العربية بنسبة 6.8% ليصل إلى نحو 885.6 مليار دولار في 2014، وهو ما يمثل نحو 32.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أنه كمحصلة لهذه التطورات نما فائض الموازنة العامة المُجمّعة للدول العربية بنسبة 3.1% ليصل إلى نحو 67 مليار دولار في 2014، أي ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة.

وبين التقرير أنه لم يساعد التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو في إنعاش الطلب على صادرات عدد من الدول العربية المستوردة للنفط.

وأضاف أنه نتيجة لتلك التطورات سجلت الدول العربية كمجموعة تراجعا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، من 3.6% عام 2013 إلى نحو 2.5% عام 2014.