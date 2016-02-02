"الشورى" السعودي يتمسك بخفض ساعات العمل لـ40 أسبوعيا

تمسك مجلس الشورى السعودي خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً.

وقال عضو مجلس الشورى السعودي فهد بن جمعة لـ "العربية.نت"، إن توصية مجلس الشورى نهائية، وسيتم تطبيقها بعد رفع توصية المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن المنتظر بعد تطبيق توصية مجلس الشورى السعودي أن يستفيد نحو 9 ملايين عامل من الوافدين العاملين بالقطاع الخاص.

وحول وقت تطبيق خفض ساعات العمل قال بن جمعة، إن بعض الشركات والبنوك، خاصة في قطاع البتروكيماويات، يطبقون خفض ساعات العمل بالفعل.

وأشار بن جمعة خلال حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن التوصية ستكون إلزامية بعد إقرارها من قبل المقام السامي.

وأوضح أن التوصية نهائية، وهي لا تميز بين العامل الأجنبي والسعودي في سوق العمل السعودية.

وفي سياق متصل وخلال نقاشات المجلس، أيد عضو المجلس الدكتور فايز الشهري خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، وطالب القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته وتوظيف المواطنين.

فيما رأى الدكتور عبدالله الحربي، التدرج في تطبيق خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً حتى لا تتأثر بعض قطاعات الأعمال، بينما أشار العضو الدكتور عبدالله المنيف إلى أن خفض ساعات العمل سيؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات.

وطالب الدكتور حاتم المرزوقي القطاع الخاص بإيجاد بيئة جاذبة لتوظيف المواطنين، مؤكداً أن طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه.

يذكر أن عدد السعوديين والسعوديات البالغين سن العمل وصل تقريبا إلى 13.8 مليون شخص، وتوقعت وزارة العمل أن يكون هناك 250 ألف شخص جاهز للدخول لسوق العمل سنويا.

ووصل عدد المنشآت "الصغيرة جدا" إلى 996 ألف منشأة، وبنسبة توطين 13.7% تقريبا، فيما بلغ عدد المنشآت "الصغيرة" 213 ألف منشأة بنسبة توطين 14.7%، والمنشآت "المتوسطة" 43 ألف منشأة بنسبة توطين 17.4%، أما المنشآت "الكبيرة والعملاقة" فقد بلغ عددها 5200 منشأة بنسبة توطين بلغت 20.6%.