"منتدى المرأة العالمي 2016" يكشف عن أجندة 23 فبراير

أعلنت "مؤسسة دبي للمرأة" و"منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع" اليوم خلال المؤتمر الصحافي لمنتدى المرأة العالمي في دبي 2016 عن قائمة المتحدثين والشركاء والبرنامج الكامل للمنتدى الذي سيقام يومي 23 و24 فبراير في فندق مدينة جميرا في دبي؛ تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرئاسة حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وسيتضمن "منتدى المرأة العالمي" في دبي 2016 والذي سيقام تحت شعار "لنبتكر"، مجموعة من الجلسات النقاشية التفاعلية والجلسات الرئيسية، ستشارك فيها كوكبة من أهم الشخصيات وأكثرها تأثيراً على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب استضافته لمجموعة كبيرة من ورش العمل المتميزة من خلال معرض "الديسكفري" الذي سيشكل مساحة فريدة للإبداع والابتكار.

ستتناول جلسات المنتدى التي صممت استناداً إلى محاور المنتدى الرئيسية الخمسة والتي تشمل الإنجاز والإبداع والعطاء والطاقة والاستدامة، مجموعة واسعة من المواضيع التي شكلت لحظات حاسمة في الحياة المهنية والشخصية للمتحدثين، وماهية العلاقة بين التفكير الإبداعي والتكنولوجيا ومساهمة المرأة في تحديد ملامح مدن المستقبل وكيفية خلق أثر اجتماعي طويل الأمد، إلى جانب كيفية تصحيح الصورة النمطية عن المرأة العربية.

وسيتيح معرض "الديسكفري" ضمن "منتدى المرأة العالمي" في دبي 2016 فرصة فريدة للمشاركين للتعرف على بعضهم البعض، مشاركة أفكارهم، التعلم من تجاربهم وإلهام بعضهم البعض، من خلال جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية، حيث سيستند على الموضوعات التي سنناقشها خلال الجلسات الرئيسية للمنتدى والتي ستشجع التفكير الإبداعي في مختلف القطاعات من خلال عدد من المحاور المبتكرة التي سيتناولها شركاء "منتدى المرأة العالمي" في دبي 2016.

وستستضيف "هيئة كهرباء ومياه دبي" الشريك الرئيسي للمنتدى " منصة الطاقة" ضمن معرض الديسكفري، بينما ستتولى "دبي القابضة" الشريك الاستراتيجي للمنتدى محور "المرأة في مجالس الإدارة"، وستتناول "دو" الشريك الاستراتيجي أيضاً "منصة التأثير الاجتماعي". أما "كارتييه" الشريك الرائد فسيسلط الضوء على "منصة ريادة الأعمال"، في حين ستستضيف "مؤسسة دبي للإعلام" الشريك الإعلامي الاستراتيجي للمنتدى "منصة المرأة في الإعلام".

كما يعد "طيران الإمارات" الناقل الرسمي للحدث، و"تويتر" شريك التواصل الاجتماعي الحصري، و"إنترناشونال نيو يورك تايمز" و"فرانس ميديا موندي"، و"فرانس كالتشر" شركاء الإعلام العالميون، وشركة السيارات أودي-النابودة الناقل الرسمي للسيارات، وتعتبر دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "وتومسون رويترز "الشركاء الداعمون ، أما شركاء معرض الديسكفري فهم "جير لان" ،"آيرباص" ، ويعتبر بنك الخليج الأول شريكا لمبادرة المواهب الواعدة، أما الشريك التقني هو" لينوفو"، والشريك الإذاعي هم شبكة الإذاعة العربية.

ومن جهتها قالت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: "سيشكل منتدى المرأة العالمي" في دبي 2016 حدثاً متميزاً ليس فقط لإمارة دبي بل لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية ككل. ونؤمن بأن تنظيم هذا المنتدى في دبي سيشكل منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم العربي، وفرصة استثنائية للتحاور مع أهم القيادات النسائية الملهمة ولبناء شبكات عالمية لتعزيز مساهمة النساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتجمع 2000 مشارك ومتحدث من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد. وسنسعى من خلال المنتدى إلى تسليط الضوء على قدرات وإنجازات المرأة العربية التي تمكنت من تحقيق نجاحات رائعة وعديدة في مختلف المجالات؛ كما سنناقش مستوى مشاركة ومساهمة المرأة في عالم الأعمال والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي والنتائج المحققة في مجالات التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات. وسيشكل المنتدى أيضاً خطوة مهمة في مجال تعزيز صورة المرأة العربية على المستوى العالمي وتغيير الصورة النمطية السائدة.

كما سيستضيف المنتدى أيضاً مجموعة من أهم المتحدثين المؤثرين من مختلف أنحاء العالم والتي تشمل كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتورة أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس، والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي وريم الهاشمي، وزيرة دولة وايما بونينو، وزيرة الشؤون الخارجية السابقة للجمهورية الإيطالية، فضلاً عن شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم.