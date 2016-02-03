"ياهو" تشطب 4.4 مليار دولار وتخفض الوظائف 15%

أعلنت شركة "ياهو" عن اتخاذ إجراءات جذرية، تتضمن تخفيض 15%، من قوتها العاملة، وبيع أصول "غير استراتيجية"، بعد أن جنّبت مخصصات ضخمة بلغت 4.4 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيانٍ صحافي، إنها ستغلق مكاتبها في 5 مدن، مما سيؤدي إلى الاستغناء عن نحو 1700 وظيفة، وخفض تكاليف التشغيل بمقدار 400 مليون دولار سنوياً، وهذا يؤكد ما تداولته تقارير صحافية قبل يومين.

وجاءت الخسائر الضخمة على الرغم من نمو إيرادات الشركة إلى 1.3 مليار دولار، وهو ما فاق توقعات المحللين البالغة 1.2 مليار دولار، عمليات الشطب الضخمة كانت لشهرة المحل أو good will لعدد من شركاتها التابعة، تضمنت شطب 230 مليون دولار قيمة استثمار الشركة في Tumblrوالتي كانت قد اشترتها في 2013 بقيمة مليار دولار.

وأضافت الشركة أنها تدرس بيع أصول تشمل عقارات وبعض براءات الاختراع، تتراوح قيمتها ما بين مليار إلى 3 مليارات دولار.