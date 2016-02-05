تباطؤ نمو الوظائف في أميركا

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير، مع انحسار الدعم الذي تلقاه التوظيف من الطقس المعتدل على غير المعتاد في هذا الوقت من السنة، لكن ارتفاع الأجور وانخفاض البطالة لأدنى مستوى في ثماني سنوات يشير إلى أن تعافي سوق العمل ما زال قوياً.



وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، إن عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية بلغ 151 ألفاً الشهر الماضي، بينما بلغ معدل البطالة 4.9% وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2008.



وجرى تعديل بيانات نوفمبر وديسمبر لتظهر انخفاض عدد الوظائف بواقع 2000 وظيفة عن التقديرات السابقة.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بواقع 190 ألف وظيفة، واستقرار معدل البطالة عند 5%.



ورغم تباطؤ نمو الوظائف ارتفعت الأجور كثيرا بعد استقرارها في ديسمبر. وزاد متوسط الدخل في الساعة 12 سنتا أو 0.5% ليصل معدل الزيادة في الدخل على أساس سنوي إلى 2.5%.