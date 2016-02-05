واحدة من كل 13 أسرة تحمل لقب "مليونيرة" في ماريلاند

تصدرت ولاية ماريلاند المجاورة للعاصمة واشنطن، قائمة الولايات الأميركية في عدد الأسر التي تفوق ثروتها المليون دولار، تلتها ولاية كونيكتكات، ثم هاواي.

وكشفت دراسة أعدتها شركة "فونيكس" لأبحاث السوق على مدى سنة كاملة، أن 7.7% من الأسر التي تعيش في ماريلاند تملك أكثر من مليون دولار على شكل أصول قابلة للاستثمار، ما يعني أن أسرة من كل 13 أسرة تسكن الولاية تحمل لقب "مليونيرة"، وفقاً لما نقلته صحيفة"الخليج".

أما في ولاية كونيكتكات فبلغت النسبة 7.3% مقارنة بـ7.25% لولاية هاواي التي جاءت في المركز الثالث.

وتبين أن كثافة المليونيرات ترتفع في الولايات ذات الحجم الأصغر، والتي جاء عدد الشهادات الجامعية فيها أعلى، وتلك القريبة من مراكز تكدس الثروات مثل ماريلاند القريبة من واشنطن وكونيكتكات القريبة من مدينة نيويورك.

وتركزت الولايات التي ارتفع عدد العائلات المليونيرة فيها في الغرب والغرب الأوسط، حيث ارتفع تصنيف ولاية مينسوتا إلى المرتبة الحادية عشرة بفارق خمس مراتب عن العام 2014، وبلغت نسبة المليونيرات فيها 6% من عدد السكان.