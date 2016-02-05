معدل البطالة الرسمي في المغرب يتراجع إلى 9.7% في 2015

أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الجمعة، أن النمو في قطاعي الخدمات والبناء دفع معدل البطالة في المغرب للتراجع إلى 9.7% العام الماضي من 9.9% في 2014.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب في بيان إن "قطاعي الخدمات والبناء وفرا 32 ألفا و18 ألف وظيفة جديدة على التوالي، بينما وفر قطاع الصناعات التحويلية 15 ألف وظيفة".

وتعمل الحكومة على تطوير الصناعات التحويلية في مجالات، مثل مكونات السيارات والطائرات والمكونات الإلكترونية لتقليل الاعتماد على الزراعة، وتوفير المزيد من الوظائف في المدن الكبرى المكتظة بالسكان.

وانخفض عدد الوظائف في قطاع الزراعة المكتظ بالعمال بواقع نحو 15 ألف وظيفة في 2015. ويشكل القطاع ما يصل إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويضم أكثر من نصف القوة العاملة في البلاد.

ومع اقتراب موسم الجفاف من المتوقع أن يخسر القطاع المزيد من الوظائف في 2016، بما يفرض مزيدا من الضغوط على الحكومة التي تواجه بالفعل احتجاجات على إجراءات التقشف.

وتكثر العمالة غير الرسمية في المغرب بما يجعل من الصعب إصدار بيانات يعتد بها عن التوظيف.

وتتوقع وزارة المالية أن ينمو الاقتصاد هذا العام بـ3% انخفاضا من 4.4% في 2015، لكن مندوبية التخطيط قالت إن الجفاف سيدفع معدل النمو للانخفاض إلى 1.3% في 2016.