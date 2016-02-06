عرض لتسوية سندات الأرجنتين المتعثرة بـ6.5 مليار دولار

عرضت الأرجنتين تسوية بقيمة 6.5 مليار دولار لإنهاء نزاع مستمر منذ سنوات مع حملة السندات المتعلقة بعجز الأرجنتين عن سداد ديونها عام 2001، حسب ما قال الوسيط الرئيسي.

ووصف الوسيط الذي عينته محكمة أميركية دانيال بولاك العرض بأنه "انفراجة تاريخية" في المفاوضات مع حملة السندات التي تشمل مجموعة أميركية بقيادة صندوق التحوط "ان ام ال كابيتال" في نيويورك. وقالت المجموعات الاستثمارية وقاض إن الاقتراح سيعرض على البرلمان الأرجنتيني لأخذ موافقته.

ويسعى الرئيس موريسيو ماكري، الذي تولى منصبه في ديسمبر، إلى تسوية الدعاوى القضائية مع حملة السندات الذين رفضوا محاولات الأرجنتين السابقة لإعادة هيكلة الديون التي عجزت عن سدادها والبالغة 95 مليار دولار. وقد تسببت الدعاوى القضائية العالقة في عرقلة خطط الحكومة للاقتراض من أسواق المال العالمية.