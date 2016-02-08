السعودية تحتاج استثمارات في الطاقة بـ500 مليار ريال

قال وزير المياه والكهرباء السعودي "عبدالله الحصين" إن بلاده تحتاج إلى تنفيذ مشاريع كهرباء بقيمة 500 مليار ريال خلال السنوات الـ10 المقبلة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

وأضاف الحصين أنه من المتوقع أن يصل إجمالي أحمال وقت الذروة إلى 90 ألف ميغاوات في عام 2022، في حين تبلغ الطاقة حالياً نحو 70 ألف ميغاوات.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد قالت إن أعلى ذروة للأحمال حتى الآن كانت في أغسطس الماضي، حيث ارتفعت الأحمال بنسبة 10%، مقارنةً بمستواها قبل عام إلى 62.260 ميغاوات.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاستهلاك المحلي للطاقة يمثل 38%، من إجمالي موارد البترول والغاز، متوقعاً أن توفر المملكة 1.5 مليون برميل يوميا بحلول 2030 من خلال برنامج لكفاءة الاستخدام.