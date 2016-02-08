توقيع عقد الربط الكهربائي بين السعودية ومصر قبل يونيو

كشف مسؤول سعودي أن بلاده ستوقع قبل منتصف العام الحالي مشروع الربط الكهربائي مع مصر، على أن يعمل المشروع بكامل سعته التي تبلغ 3 آلاف ميغاواط قبيل منتصف العام 2019، مؤكداً أن هنالك دراسات حالية تستهدف بحث جدوى إيجاد مشروع آخر للربط الكهربائي بين السعودية وتركيا، بحسب جريدة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التطورات تزامناً مع انطلاق فعاليات "المنتدى السعودي للمياه والكهرباء 2016" برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وتوقع نائب وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، "استمرار نمو الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدل يتراوح بين 4 - 5% سنوياً خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج".

وأوضح الأمير عبدالعزيز أن برامج التوعية الحالية تهدف إلى تحقيق وفْر يناهز 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا بحلول عام 2030.

كما يمكن تحقيق وفْر إضافي يقدّر بنحو 850 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.