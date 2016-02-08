مصر تضع الميزانية الجديدة على أساس 8.25 جنيه للدولار

بدأت الحكومة المصرية إعداد ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار، مقارنة بـ7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.

وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.83 جنيه، بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه.

وعندما بدأت مصر في الإعداد لموازنة 2015-2016 كان سعر الدولار في فبراير 2015 نحو 7.63 جنيه.

وتقاوم مصر ضغوطا لخفض قيمة الجنيه كما تعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك، ما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع.