السعودية تتصدر لائحة المستوردين من مصر

أشار تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على تصدرها للائحة الأسواق المستوردة من مصر بقيمة 2.33 مليار دولار بتراجع 4%، تليها الولايات المتحدة بقيمة 1.92 مليار دولار بتدن نسبته 5%، ثم تركيا بـ 1.91 مليار دولار بانخفاض نسبته 13%، وإيطاليا 1.66 مليار بتراجع 34%، وفي المركز الخامس الإمارات بقيمة 1.60 مليار دولار بنسبة 9%".

وقال التقرير إن صادرات مصر غير النفطية انخفضت خلال العام 2015 بنسبة 16.48% لتبلغ 18.592 مليار دولار، مقارنة بـ 22.262 مليار خلال عام 2014.

وأوضح أن صادرات مصر "انخفضت في ديسمبر الماضي بـ 12.34% لتسجل 1.716 مليار دولار، مقارنة بـ 1.957 مليار في نفس الفترة من 2014"، وفقا لما نشرته صحيفة "الحياة".

وأفاد التقرير بأن قطاع الكيمياويات والأسمدة تصدر قائمة القطاعات الأكثر تصديراً بقيمة 2.956 مليار دولار بتراجع 30%، تلاه قطاع مواد البناء متراجعاً بـ 24% ليسجل 2.774 مليار دولار، مقابل 3.642 مليار دولار خلال 2014".

وحلّت في المرتبة الثالثة صادرات قطاع الصناعات الغذائية بتراجع نسبته 10%، حيث بلغت 2.643 مليار دولار، ثم صادرات قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 2.487 مليار دولار بتراجع 15%".