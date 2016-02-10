قريبا.. إنتاج أول قلب صناعي عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد

خصصت القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بإمارة دبي جلسة لمناقشة تطورت صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد، ودورها الآخذ في التزايد والتوسع في مجالات حياتية شتى ومنها الصحة.

وبحسب تقارير حديثة فإن صناعة أعضاء حية قد يستغرق بضع سنوات قبل أن نرى أعضاء كالقلب مطبوعةً بالطباعة ثلاثية الأبعاد داخل جسم الإنسان، ولكن حاليا الطباعة ثلاثية الأبعاد تستعمل في مجالات شتى في الصحة، وأحدثت ثورة جذرية في هذا القطاع.

وتغذى آلات الطباعة ثلاثية الأبعاد بمسحوق مواد مثل السيراميك والبوليمرات ومعادن أخرى لطباعة أعضاء في حالات مختلفة، ولكن ما هي أهم المجالات التي تستخدم فيها الطباعة ثلاثية الأبعاد؟.

ويعتبر طب الأسنان على رأس هذه المجالات كطباعة الحَشْوات أو حتى تاج أسنان كامل، كما تم طباعة أطراف اصطناعية باستخدام التقنية ثلاثية الأبعاد.

وتكمن أهمية هذه التقنية في خفضها بشكل كبير للتكلفة ففي الوقت الذي قد يتراوح فيه سعر اليد الاصطناعية ما بين 3 آلاف إلى90 ألف دولار.

وتعمل شركة مثل Open bionics على توفير يد اصطناعية من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد بنهاية هذا العام، مقابل بضعة مئات من الدولارات فقط.

ومنذ أسابيع قليلة، تمت طباعة أول عظام لأصبع الإبهام في تايلاند من مادة التايتينيوم، كما أن 3D PRINTING استعملت في طباعة عظام حوض بديلة وأيضا أجزاءٍ لمساعدة السمع.

ويعتمد تطور هذه التقنية للوصول إلى طباعة أعضاء حية على قدرتها في نسخ أنسجة حية تشابه في وظائفها الأنسجة في جسم الانسان، في هذا المجال نجحت شركة Organovo في طباعة خلايا الكبد وأنسجة الكُلى.

يذكر أن organovo هي أولى الشركات المساهمة العامة في مجال Bioprinting أدرجت في يوليو من عام 2013 في بورصة نيويورك.

كما توجد شركات أخرى يجب متابعها تُعتبر من أبرز اللاعبين في الطباعة ثلاثية الأبعاد في القطاع الصحي وهي 3d Systems المدرجة أيضا في بورصة نيويورك والتي تصنع نماذج تشريحيةً لأعضاء بشرية تؤدي دورا رئيسيا في مساعدة الأطباء قبل إجراء جراحات صعبة مثل زراعة الأعضاء.

أما شركة EnvisionTEC فهي غير مدرجة وتبيع آلات bioprinting التي تسمح بطباعة الأنسجة الحية بحوالي 200 ألف دولار لجهاز الطباعة الواحد.

وتوجد نحو 10 شركات أخرى مدرجة وغير مدرجة تسيطر على قطاع الطباعة الثلاثية الأبعاد في المجال الصحي، وهي التي تدرك قبل غيرها مجالات النمو، إذ أن إيرادات هذا القطاع من المتوقع أن تصل إلى 3.9 مليار دولار في العام 2022، بنسب نمو سنوية تصل إلى 22%.