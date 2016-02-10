منشآت بالسعودية توقف أجور عاملين والعمل تؤكد: لن نتهاون

أكدت وزارة العمل السعودية متابعتها لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن عدم التزام عدد من المنشآت بدفع الأجور لعامليها من بينها منشأة عملاقة.

وبينت الوزارة أنها أوقفت جميع خدماتها عن الشركة منذ شهر بسبب عدم دفعها للأجور لعدة أشهر.

وقامت الوزارة بالتحقيقات اللازمة بعد أن كانت قد تلقت عدة شكاوى من عاملين في المنشأة، تفيد بعدم استلامهم مرتباتهم لعدة أشهر، واتخذت في حينها الإجراءات النظامية، وقامت بإخضاع المنشأة للتفتيش والمتابعة.

وشددت الوزارة على أنها ستطبق الإجراءات النظامية على جميع المنشآت المخالفة، مؤكدة أنها لن تتهاون بحق أي منشأة لا تلتزم بدفع الأجور لعامليها.