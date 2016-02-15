السعودية: "التسليف والادخار" يقدم قروضا بـ13 مليار ريال

كشف البنك السعودي للتسليف والادخار عن اعتماده وصرفه 13 مليار ريال لتمويل المشاريع الإنتاجية والقروض الاجتماعية، وتمت عبر (218.160) قرضاً خلال العام الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للبنك عبدالعزيز الناصر، في بيان صحافي اليوم الاثنين، أن البنك قدم 13 مليار ريال كدعم وتمويل للمشاريع الصغيرة والناشئة والأسر المنتجة، وكذلك لبرنامج القروض الاجتماعية كقروض (الزواج، الأسرة، الترميم)، مبيناً أن النتائج المالية للبنك خلال العام المنصرم تضمنت كذلك اعتماد وتمويل (4288) مشروعاً.

وقال إن "التمويلات توزعت على عدة مشاريع، كان نصيب متناهي الصغر منها والأسر المنتجة، الأكبر بـ (2367) مشروعا، تلاها المشاريع الناشئة بـ (1510) مشاريع، ومشاريع التميز (79) مشروعا، ومشاريع الخريجين (62) مشروعا، فضلا عن قروض لمشاريع الاختراع (4) مشاريع، وقروض لـ (266) وسيلة نقل.

وعلى صعيد دعم البنك لجهة برنامج القروض الاجتماعية، أفاد الناصر، أن البنك صرف (213.872) قرضاً اجتماعياً توزع ما بين قروض (الزواج، الأسرة، الترميم ) بقيمة (12.752.600.000) ريال.

وأضاف أن قروض الأسرة احتلت في عددها وقيمتها المرتبة الأولى بواقع (124.170) قرضاً، فيما كان نصيب قروض الزواج (85.246) قرضاً، وقروض ترميم المساكن (4.456) قرضاً.