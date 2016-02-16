مؤتمر اتحاد المحاسبين العرب السنوى 20 فبراير بالقاهرة

يعقد اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب مؤتمره السنوى الأول بالقاهرة يومى 20 و21 فبراير الجاري تحت عنوان "مهنة المحاسبة والمراجعة فى العالم العربى الواقع والمرتجى".

ويقام المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والدكتور نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية والسفير محمد ربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، بجمهورية مصر العربية.

وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن مؤتمر "مهنة المحاسبة والمراجعة فى العالم العربى" يهدف إلى تطوير وتنمية المهارات وتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز العلاقات المهنية بين المحاسبين والمراجعين العرب للمساهمة فى تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار فى العالم العربى، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وقال د. فريد فوزى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأمين عام المؤتمر إن المؤتمر سيعقد سنوياً فى إحدى الدول الأعضاء وتم اختيار القاهرة المقر الرسمى للاتحاد لعقد مؤتمر هذا العام.

وأكد أمين عام المؤتمر اهتمام الحكومة المصرية بعقد أول دورة للملتقى السنوى للاتحاد بالقاهرة باعتباره فرصة حقيقية لإطلاع خبراء المحاسبة والمراجعة فى الوطن العربى على السياسات الاقتصادية فى مصر وفرص الاستثمار المتاحة.

وأشار د. فوزى إلى أنه تم توجيه دعوات للمشاركة لرئيس الاتحاد الدولى للمحاسبين وهيئة المحاسبين القانونيين البريطانية ومعهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا والمعهد الأمريكى للمحاسبين ومعهد المراجعين الداخليين الأمريكى والبنك الدولى.

وأكد أن المؤتمر يعد فرصة حقيقية أمام مكاتب المحاسبة والمراجعة فى مصر والدول العربية للتعاون المشترك بالإضافة للتعرف على آليات الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة فى ضوء التشريعات المنظمة لها فى الدول العربية وكيفية تطويرها لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التى تشهدها المنطقة العربية.

من المقرر مشاركة نحو 500 مشارك فى أعمال المؤتمر من قيادات الاستثمار والمال والأعمال والاقتصاد والإدارة والخبراء المجازين فى المحاسبة والمراجعة من مختلف البلاد العربية، فضلاً عن مشاركة رؤساء وممثلى المنظمات المهنية العربية فى المحاسبة والمراجعة من (18) دولة عربية: الأردن ـ البحرين ـ الإمارات ـ الجزائر ـ الكويت ـ السودان ـ العراق ـ السعودية ـ المغرب ـ اليمن ـ تونس ـ سوريا ـ سلطنة عمان ـ فلسطين ـ قطر ـ لبنان ـ ليبيا ـ مصر.