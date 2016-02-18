توقيع اتفاقية بين الرياض والخرطوم بـ120 مليون دولار

وقعت الحكومة السودانية مع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية للحصاد المائي بمبلغ 120 مليون دولار، حيث حضر مراسم التوقيع الرئيس السوداني عمر البشير ووزير المالية السعودي ابراهيم العساف.

واعتبر الرئيس السوداني عمر البشير لدي مخاطبته مؤتمر الاستثمار الاول، الممكلة العربية السعودية من أفضل شركاء الاستثمار في السودان مؤكدا حرصه ورعايته للاستتثمارات السعودية بالسودان والعمل على حمايتها وتوفير كافة الدعم التي تعترضها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين.

من جهته دعا وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف رجال الاعمال السعوديين والدول العربية للنظر في الفرص الاستثمارية الجيدة فى السودان والعمل علي بناء شراكات اقتصادية فعالة كما حث الجهات السودانية لتهئية الاجواء المحفزة للاستثمار مشيرا إلى أنهم يدرسون حاليا عددا من المبادرات الواعدة التي سترى النور قريبا.

يبلغ حجم التبادل التجاري بين السودان والمملكلة 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الاستثمار 11 مليار دولار، وتطمح الحكومة السودانية إلى رفع مستوى الاستثمار إلى 15 مليار دولار.

وتتنوع الاستثمارات السعودية فى السودان وتشمل قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والصناعات الحديدية والتعدين.