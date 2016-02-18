"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف السعودية مع نظرة مستقرة

في ثاني خفض لكبار منتجي النفط قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" اليوم إنها خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية السعودية إلى "A-" من "A+" مع نظرة "مستقرة"، ليعكس هذا القرار تداعيات التراجع في أسعار النفط وارتفاع عجز الميزانية المتوقع جراء ذلك.

وأشارت الوكالة إلى أن تخفيض التصنيف جاء بناء على تخفيضها للتوقعات المستقبلية لأسعار النفط بـ20 دولارا للبرميل مقارنة بالتوقعات السابقة، حيث تبلغ التوقعات الحالية 40 دولارا للبرميل في عام 2016 ترتفع تدريجيا إلى 50 دولارا لعام 2018 وما بعده.

وقالت الوكالة إن تراجع أسعار النفط سيكون له أثر ملحوظ ودائم على المؤشرات المالية والاقتصادية للسعودية، وذلك لاعتماد اقتصادها بشكلٍ أساسي على النفط.

وخفضت الوكالة التصنيف لكلٍ من البرازيل وكازاخستان والبحرين وسلطنة عمان، وإن أبقت على تصنيف روسيا، موضحةً أن الاحتياطيات المالية لموسكو تمنحها فرصة أكبر لمواجهة تراجع أسعار النفط.

وحذرت الوكالة أيضاً من أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من ضغوط أشد من انخفاض أسعار النفط بسبب ربط عملات بالدولار، مما يحد من إمكانية خفض قيمة العملة لتحفيز الاقتصاد.