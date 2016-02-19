الصين والنفط وسياسة الفيدرالي على طاولة "مجموعة 20"

قال وزير المالية الياباني تارو آسو، اليوم الجمعة، إن كبار المسؤولين الماليين بدول مجموعة العشرين سيناقشون الطاقة الإنتاجية الزائدة في الصين، وهبوط أسعار النفط، فضلاً عن السياسة النقدية الأميركية خلال اجتماعهم في شنغهاي الأسبوع المقبل.



وقال آسو في تصريحات صحافية بعد اجتماع للحكومة: "الطاقة الإنتاجية الزائدة في الصين وائتماناتها المالية المفرطة، وهبوط أسعار النفط والتواصل مع الأسواق بخصوص سياسة أسعار الفائدة الأميركية.. تلك هي القضايا الرئيسية التي سيناقشها الاجتماع".