الإمارات: 49 عاما سن التقاعد و20 سنة خدمة لاستحقاقه

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات، تطبيقها قرار رفع سن التقاعد إلى 49 عاما هذا الشهر مع اشتراط مدة 20 عاما لغاية حصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي.

وأعلنت الهيئة في بيان صحافي أن القرار يأتي وفقا للتعديل الذي طرأ على قانون المعاشات الاتحادي في 28 فبراير 2007 بشأن زيادة سن التقاعد إلى 50 عاما والتدرج في تطبيق ذلك لكل من بلغ سن الأربعين بزيادة عام كل سنة حتى وصوله سن الـ 50 فإن سن التقاعد في حالة استقالة المؤمن ستصبح اعتبارا من 28 فبراير الجاري من هذا العام 49 عاما.

جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها هيئة دبي للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة حضرها من جانب دبي للطيران مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفون وقدمها من الهيئة موزة الظاهري مدير إدارة الاشتراكات وفداء أبو رمان المستشارة بالإدارة القانونية وخليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي بالإنابة.