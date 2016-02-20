مصر: المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي حتى أول يونيو

قال وزير التموين المصري خالد حنفي في بيان اليوم السبت إن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى أول يونيو.

واشترت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية 240 ألف طن من القمح الفرنسي والروسي في مناقصة أمس الجمعة.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم وواجه برنامجها الضخم لشراء القمح عراقيل هذا العام، بسبب تضارب بين مواصفات الجودة في وزارتي التموين والزراعة بشأن مستويات طفيل الإرجوت.

وأرسلت وزارة الزراعة خطابا إلى الموردين الأسبوع الماضي قبل مناقصة أمس الجمعة لطمأنتهم بأن مواصفات القمح المستورد تسمح بوجود نسبة 0.05 بالمئة من طفيل الإرجوت بعد أن أعلنت عدم قبول أي نسبة من هذا الطفيل في القمح.