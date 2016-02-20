88 % التراجع بكلفة الشحن البحري للصادرات السعودية

كشفت مصادر ملاحية وجمركية عن تراجع في أجور الشحن في العالم إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن انخفضت الأسعار بنسبة 88% مرجعة ذلك إلى تراجع العرض والطلب العالمي وحركة تبادل البضائع والحاويات بين أسواق العالم.

وأفادت المصادر بحسب صحيفة الاقتصادية أن أجور الشحن للصادرات السعودية ودول المنطقة إلى شرق آسيا سجلت 50 دولارا للحاوية 20 قدما، و100 دولار للحاوية40 قدما، بعد أن سجلت في أوقات سابقة أسعارا راوحت بين 400 - 450 دولارا للحاوية 20 قدما.

وقال الدكتور إبراهيم العقيلي، رئيس لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، إن أجور الشحن تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة في معظم خطوط الشحن العالمية، بسبب تباطؤ النمو العالمي، وتراجع العرض والطلب في الأسواق.

وأوضح العقيلي أن حالة الاقتصاد العالمي، وتراجع الطلب من أوروبا وشرق آسيا هوى بأجور الشحن البحري، لافتاً إلى أن "حركة البضائع والحاويات تراجعت بين الأسواق العالمية بنحو 35 إلى 40%.

وبينت المصادر أن الصادرات السعودية ودول الخليج العربي إلى أوروبا في مستويات بين 300 إلى 350 دولارا للحاوية 20 قدما، بينما الواردات في مستويات 650 إلى 1100 دولار للحاوية 40 قدما، في حين انخفضت تكاليف الصادرات الخليجية إلى شرق آسيا لرغبة الخطوط الملاحية في تعبئة الفراغات على السفن لتخفيض تكاليف التشغيل، بدلا من التحرك بمساحات خالية، تنعكس بخسائر أكبر على الخطوط الملاحية العالمية، وذلك بسبب تراجع الطلب من أسواق شرق آسيا.