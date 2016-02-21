فنزويلا: سعر الديزل لن يرتفع دعماً للاقتصاد

قال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، السبت، إن الحكومة الفنزويلية التي رفعت سعر البنزين بشكل كبير يوم الجمعة لن ترفع سعر الديزل، لأن هذا قد يؤدي إلى زيادة أسعار الغذاء وأجرة وسائل النقل العام.

ورفعت الحكومة الفنزويلية سعر البنزين لأول مرة منذ 20 عاما، حيث قامت برفع سعره أكثر من 1300% لبنزين 91 أوكتين، وأكثر من ستة آلاف في المئة لبنزين 95 أوكتين، ورغم ذلك فما زالت هذه أرخص أسعار بنزين في العالم.

وقال مادورو في كلمة تلفزيونية "قررت عدم مساس سعر الديزل حتى لا تحدث مشكلات في نقل البضائع والنقل العام".

وأضاف أنه نظرا لأن غالبية وسائل النقل العام ونقل البضائع في فنزويلا تستخدم الديزل فإن أي زيادة في سعره ستؤدي على الأرجح لزيادة سعر المواد الغذائية والحافلات، ما يؤثر بشكل أكبر على الفقراء.

وقال البنك المركزي إن التضخم وصل في 2015 إلى 180.9%، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز التضخم هذا العام 700%. وهبطت قيمة البوليفار الفنزويلي، كما أن هناك نقصا في كل شيء ابتداء من المواد الغذائية وحتى الأدوية.

وستجلب زيادة الوقود العملة الصعبة التي تحتاجها فنزويلا بشدة على الرغم من أن اقتصاديين كثيرين يرون أنها أبعد من أن تكون كافية.