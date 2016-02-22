تراجع معدلات التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في يناير

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في المغرب تراجع إلى 0.3% في يناير من 0.6% في ديسمبر.

وهبط معدل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 0.2% من 1.1% في يناير 2015، في حين زاد معدل تضخم السلع غير الغذائية إلى 0.6 في المئة من 0.2 في المئة في ديسمبر.

وذكرت المندوبية أن تكلفة المواصلات نزلت 0.4%، بينما زادت أسعار الفنادق والمطاعم 2.3%.

وعلى أساس شهري نزل مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في يناير من 0.5 في ديسمبر، ونزل معدل تضخم أسعار المواد الغذائية 0.3% والسلع غير الغذائية 0.1%.