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البحرين تفتح باب الاكتتاب بسنداتها الملغاة بعائد أعلى

المصدر: العربية.نت
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استأنفت البحرين تلقي الطلبات لإصدار من السندات كانت قد ألغته يوم الخميس، بعد تخفيض "ستاندرد أند بورز" تصنيفها الائتماني إلى دون الدرجة الاستثمارية بسبب توقعات انخفاض أسعار النفط. لكن البحرين عرضت عائدا أعلى من السابق.

وسيتم إصدار السندات على شريحتين بحيث يتم تسعير السندات لأجل خمس سنوات عند 5.95%، وشريحة الـ10 سنوات عند 7.65%، وهو ما يشكل زيادة بـ0.25%، عن تسعير الأسبوع الماضي.

يذكر أن طلبات الاكتتاب الأسبوع الماضي كانت تجاوزت 1.35 مليار دولار.

وكانت البحرين قد جمعت 1.5 مليار دولار في نوفمبر الماضي من خلال إصدارٍ آخر من السندات.

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