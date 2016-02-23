السنغال: تمويل بـ75 مليون دولار للفول السوداني

وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية مرابحة مشتركة للتمويل قدرها 75 مليون دولار أميركي مع جمهورية السنغال، وذلك يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر فبراير 2016.

وتضمنت الاتفاقية شركة سنيور - اللاعب الرئيسي في قطاع الفول السوداني في السنغال - بوصفها وكالة للتنفيذ. وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمدينة جدة. ووقع الاتفاقية كل من وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط امادو با، ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية في السنغال، ومهنا صبيح المدير العام للمالية والتنفيذي المسؤول في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتهدف الاتفاقية إلى تمويل جزء بارز من حملة الفول السوداني لعام 2015 – 2016. وقد قدمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في السابق تسهيلاً قدره 30 مليون دولار أميركي لحكومة جمهورية السنغال وشركة سنيور لتمويل موسم الفول السوداني 2013 – 2014. وسيسمح مبلغ التمويل الجديد وقدره 75 مليون دولار لشركة سنيور شراء ومعالجة أكثر من 150,000 طن من الفول السوداني وتحويلها إلى زيت فول وعلف للحيوان، ومن ثم تصديرها للأسواق الدولية. ويتوقع بعد موسم الأمطار الجيد أن يكون إجمالي إنتاج الدولة استثنائياً لعام 2015 – 2016 ليصل إلى مليون طن.

ويوظف قطاع الفول السوداني بشكل مباشر وغير مباشر نسبة كبيرة (حوالي 40%) من السكان، الذين يعتمدون على هذا القطاع كمصدر للعيش. التأثير الاجتماعي للتمويل سيكون كبيراً على الأثر، وسيحسن نمو الصادرات من إجمالي الإيرادات ومستوى التوظيف، وهكذا يساهم في إجمالي التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر.