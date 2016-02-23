السعودية.. 53 مليون اشتراك بخدمة الجوال في 2015

بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية، حوالي 53 مليون اشتراك بنهاية العام 2015، حيث واصل ثباته منذ 2014، فيما تجاوزت نسبة الاشتراكات مسبقة الدفع 84% من إجمالي الاشتراكات، وانخفضت نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان إلى حوالي 167.5% نظير زيادة عدد السكان وثبات إجمالي عدد الاشتراكات.

وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان صحافي، أمس الاثنين، أن عدد الاشتراكات في الخطوط العاملة للهاتف قد بلغ حوالي 3.8 مليون خط، منها حوالي 2 مليون خط للمساكن ما يعادل حوالي 52% من إجمالي الخطوط العاملة، إضافة إلى 1.8 مليون خط تجاري، حيث بلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للمساكن 34%، ونسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان 12% تقريباً.

ولوحظ انخفاض في عدد اشتراكات خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتيجة لمنافسة خدمات الاتصالات المتنقلة، مما أدى إلى إلغاء عدد من المشتركين لخدمة الهاتف الثابت والاستعاضة عنها بخدمات الاتصالات المتنقلة.