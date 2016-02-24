أبوظبي ودبي الأفضل للحياة عربيا وتنافسان عالميا بالرفاه

تربعت كل من أبوظبي ودبي على قائمة المدن العربية الأفضل على الإطلاق للحياة، والأحسن من حيث الرفاه الاجتماعي لسكانها، في الوقت الذي حلت فيه كل من بغداد وسوريا على ذيل قائمة عالمية، ليتبين أنهما المكانين الأسوأ في العالم بأكمله من أجل العيش.

ورغم أن كلاً من أبوظبي ودبي لم تتصدرا مدن العالم الأفضل معيشياً، إلا أنهما المدينتين العربيتين الوحيدتين اللتان وردتا ضمن قائمة المدن الأفضل في العالم للحياة، أي أنهما الأفضل عربياً على الإطلاق، ومن بين الأفضل على مستوى العالم معيشياً، حيث تتنافسان في ذلك مع مدن عالمية كبرى وعريقة مثل فيينا وجنيف ولندن وأدنبرة وسيدني وغيرها من المدن.

ووردت كل من أبوظبي ودبي ضمن قائمة سنوية اطلعت عليها "العربية.نت" تصدر عن شركة استشارات عالمية تُدعى "ميرسر"، وتجري الشركة استطلاعا للرأي مع اختبار يتضمن عدداً من المعايير من أجل تحديد المدن الأفضل على مستوى العالم معيشياً، والمدن الأسوأ، وتمثل هذه القائمة أيضاً مؤشراً مهماً لشركات السياحة والسفر التي تقوم بتنظيم الرحلات السياحية الجماعية الى مختلف الوجهات في العالم.

وتضع "ميرسر" عدداً من المعايير من أجل تحديد المدن الأفضل للعيش والحياة الهانئة على مستوى الكون، من بينها الاستقرار السياسي ومستويات الجريمة، وسعر صرف العملة واستقرارها أمام العملات الأخرى، وكذلك مدى توافر المرافق الترفيهية التي تحسن من حياة الناس، إضافة الى السكن والمناخ المتوافر في كل مدينة.

ولم ترد أية مدينة عربية ضمن قائمة المدن الأفضل للعيش والحياة في العالم، باستثناء مدينتي أبوظبي ودبي، اللتان وضعتهما القائمة ضمن المدن الأفضل للحياة في العالم، ومع غياب أي مدينة عربية أخرى عن القائمة يتضح بأن أبوظبي ودبي هما الأفضل للحياة، والأكثر ترفيهاً على الإطلاق على مستوى العالم العربي.

أما المدن الأسوأ للحياة على الإطلاق في العالم فوضعت القائمة السنوية كلاً من بغداد ودمشق كأسوأ مدينتين يمكن أن يعيش بهما الشخص في العالم.

وتصدرت القائمة مدينة فيينا، العاصمة النمساوية، حيث تبين أنها الأفضل على مستوى العالم للمعيشة، وذلك للعام السابع على التوالي، أما المدن العشرة الأفضل على مستوى العالم فجميعها كانت مدن أوروبية، حيث تضمنت القائمة مدينتي زيوريخ وجنيف في سويسرا، إضافة الى ثلاث مدن في ألمانيا هي: ميونخ ودوسلدورف وفرانكفورت.

يشار الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم، كما أصبحت واحدة من أهم وجهات السياحة العربية على الإطلاق، ويقصدها ملايين الزوار سنوياً، خاصة خلال مواسم العطلات وخلال المهرجانات اللافتة التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً، مثل مهرجان دبي للتسوق، ومهرجان صيف دبي.