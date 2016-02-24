الإمارات: ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018

صرح وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وجاءت تصريحات الطاير خلال مؤتمر صحافي جمعه مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، وفقاً لما نقلته صحيفة "غولف نيوز".

وكانت دول الخليج قد أعلنت أخيراً أنها تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بحلول 2018، حيث من المتوقع الإعلان عن إطار العمل الخاص بالاتفاق في يونيو المقبل.

وقال الطاير إنه بمجرد التوصل لإطار العمل حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج، ستمنح الدول فترة من بين 1 يناير 2018 حتى 1 يناير 2019 لتطبيقها، موضحاً أن كل دولة خليجية لها المرونة لتطبيق الضريبة خلال الفترة المذكورة.

وأشار إلى أن العملية تتطلب الكثير من العمل المسبق وأن القطاع الخاص بحاجة إلى الوقت لتهيئة نفسه من أجل التكيف مع القواعد الضريبية ولهذا الغرض تم منح وقت كافٍ قبل فرضها.

وتعتزم الإمارات استثناء 100 سلعة غذائية وطبية وتعليمية من الضريبة المنتظرة، وتتوقع الدولة أن تجني إيرادات تصل إلى 12 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأولى من فرض الضريبة على القيمة المضافة.

وتسعى حكومات الخليج إلى التغلب على تراجع إيرادات النفط جراء تدهور الأسعار عبر تنويع مصادر الدخل.