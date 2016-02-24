محكمة لندنية لإنهاء نزاع "الثروة السيادية" لليبيا

من المنتظر أن تفصل محكمة في لندن في نزاع مستمر منذ وقت طويل على رئاسة صندوق الثروة السيادية لليبيا البالغ قوامه 67 مليار دولار، وهو ما قد يمهد الطريق للمضي قدما في مقاضاة بنكين استثماريين.



وتشهد المؤسسة الليبية للاستثمار نزاعا على رئاستها بين حسن بوهادي الذي عينته الحكومة المعترف بها دولياً في شرق البلاد، وعبد المجيد بريش الذي يقول إنه أعيد تنصيبه رئيسا للمؤسسة عقب قرار من محكمة الاستئناف الليبية.



وستعقد جلسات استماع بالمحكمة التجارية بالعاصمة البريطانية في الأسبوع الذي يبدأ في السابع من مارس، بهدف تحديد أي من الرئيسين المتنافسين على رئاسة المؤسسة سيكون له سلطة مباشرة إجراءات التقاضي ضد بنكي غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال.



ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أو خمسة أيام رغم أن الحكم قد لا يصدر في نفس الأسبوع.



وتسعى المؤسسة الليبية للاستثمار إلى مقاضاة غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال للمطالبة بأكثر من ثلاثة مليارات دولار تزعم أن البنكين أساءا إدارتها.