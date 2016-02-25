تقرير: 7.3 تريليون دولار ثروة مليارديرات العالم

كشف تقرير إعلامي نشر الخميس، أن 90 شخصاً من بين الأشخاص الـ99 الذين أصبحوا مليارديرات العام الماضي هم من منطقة الصين الكبرى.

وارتفع عدد المليارديرات في العالم إلى 2188 مليارديراً العام الماضي، بزيادة قدرها 99 شخصاً، وفقاً لما نقلته صحيفة "تشاينا مورنينغ بوست" عن قائمة هورون الصينية لأثرياء العالم.

وتشمل منطقة الصين الكبرى البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو وتايوان. ويوجد حالياً 568 مليارديراً صينياً بثروة إجمالية تقدر بـ1.4 تريليون دولار.

وبلغت الثروة التراكمية لمليارديرات العالم 7.3 تريليون دولار حتى 15 يناير، وفقاً للتقرير. وارتفعت قيمة تلك الثروة بنسبة 9% العام الماضي على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وعلى الرغم من أن عدد المليارديرات الصينيين قد فاق عدد المليارديرات في الولايات المتحدة، إلا أن الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، الأميركي بيل غيتس، ما زال يتصدر القائمة بثروة يصل مجملها إلى 80 مليار دولار.