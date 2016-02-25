العساف يرأس وفد السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين

تبدأ يوم غد الجمعة في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية اجتماعات مجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية، بمشاركة محافظي البنوك المركزية في دول المجموعة.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي المتوازن والمستدام، والقضايا المتعلقة بالاستثمار والبنية التحتية، والتحديات التي تواجه النمو، كما سيتم بحث القضايا المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، ومناقشة التطورات بشأن التشريعات المالية وإصلاحات البنية المالية الدولية والضرائب، وتمويل التغير المناخي.

ويرأس وفد السعودية لهذه الاجتماعات وزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد بن عبدالله المبارك.

ويضم الوفد أيضاً وكيل الوزارة للشؤون المالية الدولية سليمان التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية أحمد الخليفي، وعدداً من المختصين في وزراة المالية ومؤسسة النقد.