"سيتي غروب" يخفض توقعاته للنمو العالمي في 2016

خفض خبراء الاقتصاد في "سيتي غروب" توقعاتهم للنمو الاقتصادي العالمي في 2016 إلى 2.5% من 2.7%، بسبب تباطؤ النشاط في الاقتصادات المتقدمة، إضافة إلى ضعف الأسواق الناشئة.

وقال خبراء البنك إن الاقتصاد العالمي مهدد باحتمال عدم تجاوز النمو 2% بسبب احتمال "القياس الخاطئ" لبيانات النمو في الصين، وإمكانية حدوث تدهور أكبر من المتوقع بين الاقتصادات الناشئة.

وكتب الخبراء في مذكرة بحثية: "آفاق النمو العالمي تزداد سوءا في ظل التدهور في الاقتصادات المتقدمة إلى جانب الضعف السابق في الاقتصادات الناشئة".

وأضافوا أنهم يتوقعون أن يقدم البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي على تخفيف سياساتهما النقدية أكثر، لكنهم قالوا إنهم "يشكون في أنهما سيقدمان حوافز محدودة فقط".

وأشاروا إلى أن استفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا العام "خطر مهم يضاف إلى المخاطر العالمية في المدى القريب".

وأضافوا أنه إذا تحقق "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، فإن ذلك من شأنه الإضرار باقتصادات الاتحاد والمملكة المتحدة.