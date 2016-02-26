بريطانيا لا تملك خطط طوارئ إذا تركت الاتحاد الأوروبي

قال مسؤول بريطاني حكومي بارز، الخميس، إن وزارة المالية البريطانية لا تعكف على وضع خطط لكيفية التعامل مع التداعيات التي ستواجهها الأسواق إذا صوتت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات بفعل القلق من أن البريطانيين قد يصوتون لصالح ترك الاتحاد في استفتاء على العضوية في يونيو المقبل.



وقال تشارلز روكسبورو المدير العام للخدمات المالية بوزارة المالية: "سياسة الحكومة هي عدم وضع خطط طوارئ".



وأضاف أن هذا يتماشى مع الموقف الذي اتخذته الحكومة عندما أجرت اسكتلندا استفتاء على البقاء ضمن المملكة المتحدة.