فرنسا: الاقتصاد العالمي يمر بـ "صعوبات" وليس بأزمة

أعلن وزير المالية الفرنسي ميشال سابان، الجمعة، أن الاقتصاد العالمي يمر بـ "صعوبات حقيقية" لكنه لا يمر بأزمة، وذلك قبل بضع ساعات على انطلاق قمة مجموعة العشرين في الصين.

وتأتي القمة التي يشارك فيها وزراء مالية وممثلون عن المصارف المركزية للدول الأكثر ثراء في العالم، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من انتعاش ضعيف، بينما تشهد اقتصادات الدول الناشئة تباطؤا يضاف إليه تقلب الأسواق المالية.

وصرح سابان خلال توقفه في هونغ كونغ قبل أن يتوجه إلى شانغهاي بأن قمة العشرين ستكون "قمة للاستمرارية"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتابع سابان: "ليس علينا إعداد سياسات جديدة لأننا لسنا بصدد أزمة على غرار ما واجهناه في فترات أخرى".

وأضاف: "علينا تحديد الإجراءات المؤاتية والتوازن السليم في كل اقتصاد أو بلد لمواجهة صعوبات فعلية لكن يمكن التغلب عليها"، كان أشار إليها صندوق النقد الدولي.

ومضى يقول إن صندوق النقد دعا إلى "إجراءات قوية" لتعزيز النمو، كما حذر من مخاطر "متزايدة بحصول تدهور".

وفي الأسبوع الماضي، خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها للنمو للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مبدية "خيبة أملها" لتباطؤ اقتصاد الدول الناشئة وتسجيل انتعاش "متواضع" في الاقتصاديات المتقدمة.

وأعرب وزير المالية الفرنسي عن قناعته بأن العالم لديه "قدرات للرد وللسيطرة على تقلبات" الأسواق.

وتابع أن هذه التقلبات أسبابها كثيرة من بينها تطور الاقتصادات الآسيوية خصوصا الصين، والسياسات النقدية لا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتراجع أسعار المواد الأولية.

وقال سابان أيضاً: "لهذا السبب لا يمكن الحديث عن أزمة. هناك صعوبات لا بد من تحديدها واتخاذ القرارات السليمة لمواجهة كل منها".

ألمانيا: الإصلاح مفتاح النمو

من جانبه، قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله، الجمعة، إن سياسات زيادة الإنفاق والتيسير النقدي التي نفذتها الحكومات لتنشيط النمو ربما أرست الأساس للأزمة الاقتصادية التالية.



وقال شيوبله أيضاً بحسب ما نقلته "رويترز"، إن تلك السياسات الممولة بالديون لم تنجح إلا نجاحا متوسطا في تحفيز النمو، بينما ارتفعت مستويات الدين العام والخاص في العالم أكثر مما ينبغي.



وأضاف خلال مؤتمر لمعهد التمويل الدولي في شنغهاي بالتزامن مع اجتماع مجموعة العشرين لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية: "السياسات المالية والنقدية بلغت مداها. إذا أردتم للاقتصاد الحقيقي أن ينمو فلا بديل عن الإصلاحات، والحديث عن تحفيز جديد إنما يشتت الانتباه عن المهمة الحقيقية".