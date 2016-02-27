احتياطي القمح المصري يكفي حتى منتصف يونيو

قال وزير التموين المصري، الدكتور خالد حنفي، إن احتياطيات مصر من القمح تكفي حتى منتصف يونيو المقبل، وذلك بعد أن اشترت الحكومة المصرية نحو 300 ألف طن من فرنسا ورومانيا والأرجنتين وأوكرانيا.

حيث أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في مصر، إنها اشترت 300 ألف طن من القمح في مناقصة.

وقال نائب رئيس الهيئة، ممدوح عبد الفتاح، إن المشتريات تتضمن 60 ألف طن من القمح الفرنسي و120 ألف طن من القمح الروماني و60 ألف طن من القمح الارجنتيني و60 ألف طن من القمح الأوكراني.

واضاف أن متوسط أسعار الشراء يبلغ 185.46 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.