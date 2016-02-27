بعد هبوط الليرة "فيتش" تثبت تصنيف تركيا

أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها السيادي لتركيا عند (‭BBB-‬) -وهو أدنى درجات التصنيف الاستثماري- مع نظرة مستقبلية مستقرة مشيرة إلى أن انضباط المالية العامة ظل ساريا في 2015 على الرغم من إجراء الانتخابات البرلمانية مرتين.

وقالت فيتش في بيان إن تنفيذ تعهدات الانفاق السابقة على الانتخابات من المتوقع أن يفاقم الموقف المالي في 2016 حيث من المنتظر أن يرتفع العجز في ميزانية الحكومة المركزية إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقبيل صدور تقرير فيتش هبطت العملة التركية 2.5 بالمئة إلى 3.0 ليرات مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتعافى قليلا لتغلق عند 2.9984 ليرة.