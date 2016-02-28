بافيت ينتقد نظرة ترامب التشاؤمية لاقتصاد أميركا

انتقد الملياردير الأميركي وارن بافيت النبرة التشاؤمية حول حال الاقتصاد الأميركي، والتي تظهر في خطابات السباق للرئاسة ليعني بذلك المرشحين دونالد ترامب الجمهوري وبرني ساندرز دون تسميتهما.

وضم بافيت صوته إلى صوت هيلاري كلينتون التي يدعمها، قائلا إنه ليس هناك حاجة لإعادة العظمة إلى الولايات المتحدة لأنها لم تتوقف أبدا عن كونها عظيمة. وما دعم النظرة الإيجابية لوارن بافيت الأرباح القياسية لشركته، حيث قفزت أرباح Berkshire Hathaway بنسبة 32% في الربع الأخير من العام الماضي، لتبلغ 5.5 مليار دولار، ولتحقق رقما قياسيا جديدا.

وبلغت أرباح "بيركشير هاثاوي" 24 مليار دولار في 2015 بنمو 21% في حين ارتفع إجمالي قيمة محفظة استثمارات الشركة لأكثر من 110 مليارات دولار.

يذكر أن Berkshire Hathaway أتمت أكبر صفقة في تاريخها الشهر الماضي، عبر الاستحواذ على شركة قطع الغيار الصناعية Precision Castparts Corp بقيمة 32 مليار دولار.