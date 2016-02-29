الصين تتوقع الاستغناء عن 1.8 مليون عامل في المصانع

قال مسؤول في وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية، يوم الاثنين، إن الصين تتوقع تسريح 1.8 مليون عامل في قطاعي الفحم والصلب في إطار جهودها للحد من الطاقة الصناعية الزائدة.

وقال ين وي مين، وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، إن تخفيضات الطاقة ستؤدي إلى الاستغناء عن بعض العمال في 2016 ولكنه أضاف أنه واثق من إبقاء التوظيف مستقرا هذا العام على الرغم من الضغوط التي تدفع الاقتصاد نحو الهبوط.

ولم يتم تحديد إطار زمني لتسريح هذا العدد.

وتهدف الصين إلى استبعاد نحو 500 مليون طن من الطاقة الإنتاجية للفحم في غضون ما بين الثلاث سنوات والخمس سنوات المقبلة ووقف الموافقة على كل المشروعات الجديدة.