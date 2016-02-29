ربط أنظمة المدفوعات على رأس مباحثات خليجية بالكويت

يعقد اليوم الاثنين في الكويت، الاجتماع الـ 48 للجنة الفنية الخاصة بنظم المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار التكامل والتعاون بين البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية.

ووفقاً لصحيفة "الجزيرة"، قال بنك الكويت المركزي في بيان صحافي أمس، إن اجتماع اللجنة سيتناول عدداً من المواضيع المهمة والحيوية في مقدمتها متابعة مشروع ربط أنظمة المدفوعات في دول مجلس التعاون، مضيفاً أن مشروع الربط "يشكل أهمية قصوى نحو تحقيق أهداف استراتيجية للبنوك المركزية بالمنطقة، تتمثّل في تنفيذ تسوية التحويلات المالية (بأنواعها التجارية والفردية) بين دول المجلس بشكل آمن وسريع، ما ينعكس إيجاباً على شعوبها".