السعودية.. تحويلات الأجانب تتراجع 7.5% في يناير

تراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج بنسبة 7.5% على أساس شهري، لتبلغ نحو 12 مليار ريال خلال شهر يناير من العام الجاري، مقارنة بـ 13 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي، متراجعة بقيمة 973 مليون ريال خلال شهر، بحسب تقرير لصحيفة "الاقتصادية".

وأشار التقرير إلى أن تحويلات الأجانب خلال يناير تعد الأدنى منذ شهر أكتوبر 2015، حين بلغت 11.95 مليار ريال.

وأظهر تقرير "الاقتصادية" أن تحويلات الأجانب قد تراجعت أيضا في يناير المنصرم، بنسبة 6.7% على أساس سنوي، حيث بلغت التحويلات 12.9 مليار ريال خلال يناير 2015، متراجعة بقيمة 869 مليون ريال.

أما تحويلات السعوديين خلال يناير، فقد تراجعت على أساس شهري، بنسبة 23%، لتبلغ 5.42 مليار ريال خلال يناير 2016، فيما كان 7.05 مليار ريال خلال ديسمبر 2015، فاقدة نحو 1.6 مليون ريال.

وتراجعت أيضاً تحويلات السعوديين على أساس سنوي خلال يناير 2016، بنسبة 16%، فاقدة 766 مليون ريال، حيث كانت في حدود 4.65 مليار ريال خلال يناير 2015.

وبحسب التقرير، تراجعت التحويلات الشخصية في السعودية "سعوديين وغير سعوديين" بنسبة 13%، خلال يناير 2016، لتبلغ نحو17.5 مليار ريال، مقابل 20.1 مليار ريال في ديسمبر 2015، متراجعة بـ 2.5 مليار ريال خلال شهر، فيما تراجعت على أساس سنوي، بنسبة 1%، وبقيمة 103 ملايين ريال، حيث كانت عند 17.6 مليار ريال خلال يناير 2015.

وشكلت تحويلات الأجانب نحو 69% من إجمالي التحويلات الشخصية في السعودية خلال يناير 2016، فيما شكلت تحويلات السعوديين 31% من الإجمالي في الشهر ذاته. وكانت تحويلات الأجانب بحدود 73% من إجمالي التحويلات الشخصية في السعودية خلال يناير 2015، وتحويلات السعوديين 27% من الإجمالي في الشهر ذاته.

وكانت وزارة العمل قد أكدت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن الأجانب في القطاع الخاص فقط يبلغون 8.7 مليون موظف حالياً، بخلاف 720 ألفا من العمالة المنزلية، ونحو 72 ألفا في القطاع الحكومي السعودي بإجمالي نحو 9.4 مليون أجنبي.

وبحسب هذه الأرقام يكون متوسط التحويل الشهري للموظف الأجنبي خلال يناير 2016، نحو 1280 ريالا.

إلى ذلك، ارتفع عدد السكان في السعودية إلى نحو 31.52 مليون نسمة بنهاية العام 2015، بنسبة نمو 2.4% عن عام 2014، الذي بلغ فيه تعداد السكان 30.77 مليون نسمة، أي أن العدد ارتفع بنحو 751 ألف نسمة، بحسب بيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية.

وشكل السعوديون ثلثي السكان بنسبة 67%، بما يعادل نحو 21.1 مليون نسمة، فيما شكل الوافدون ثلث السكان بنسبة 33%، بما يعادل 10.4 مليون نسمة.

وبحسب هذه الإحصاءات، يكون نصيب المقيم في السعودية نحو 1157 ريالا من هذه التحويلات في شهر يناير 2016.

وارتفع نصيب الأجنبي من هذه التحويلات خلال العام الماضي 2015، إلى 156.9 مليار ريال، مسجلة زيادة نسبتها 2.3% بما يعادل 3.6 مليار ريال، عن مستوياتها في عام 2014 البالغة 153.3 مليار ريال.

وتُعد تحويلات الوافدين خلال 2015، الأعلى سنويا على الإطلاق، حيث بلغت نحو 1.5 تريليون ريال في 22 عاماً.